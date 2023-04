„Straße der Berufe“ in der Wissenswerkstatt Eule

Foto: fleisa

Praktische Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler: Das bot die „Straße der Berufe“ am Donnerstag in der Wissenswerkstatt Eule. Ob Pharmazie, Chemie, Technik oder Elektronik – hier konnten sich die Jugendlichen ausprobieren und austauschen.

Donnerstag, 13. April 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



„Wir sind sozusagen eine Ergänzung zur Ausbildungsnacht, die ja im Stadtgarten stattfindet“, beschreibt Heiko Hägele von der Gmünder Wissenswerkstatt Eule . „Dort geht es eher im die theoretischen Infos. Hier können sich interessierte Schülerinnen und Schüler dann selbst ausprobieren und praktische Erfahrungen sammeln.“

Vier Firmen aus dem Umkreis haben sich angemeldet und eigene Azubis sowie Ausbilder mitgebracht.





Was die Schülerinnen un Schüler geboten bekamen und ob die Eule mit den Besuchszahlen zufrieden ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



169 Aufrufe

116 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen