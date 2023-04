Zwei neue Notfallsanitäterinnen beim DRK Schwäbisch Gmünd

Der DRK Kreisverband Schwäbisch Gmünd freut sich über zwei neu ausgebildete Notfallsanitäterinnen. Nach rund drei Ausbildungsjahren haben die zwei Auszubildenden ihr Staatsexamen mit Bravour bestanden. Sie arbeiten nun auf den Rettungswachen des Kreisverbandes. Denn das DRK setzt auf selbst ausgebildetes Personal – aus gutem Grund.

Donnerstag, 13. April 2023

Sarah Fleischer

Der die Auszubildenden begleitende Praxisanleiter Steffen Schaal sowie der Ausbildungsleiter Markus Cumpl und die Stellvertretende Rettungsdienstleiterin Sophie Kopp gratulierten bei der Zeugnisübergabe in Ellwangen an der Rettungsdienstschule des DRK Landesverbandes Baden-​Württemberg. Ab dem 1. April ging‘s dann los. Mit modernem Equipment und hohem notfallmedizinischem Fachwissen versorgen und betreuen die neuen Notfallsanitäterinnen eigenverantwortlich die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten. Die neuen Notfallsanitäterinnen werden dringend gebraucht. Woran das liegt und wie das DRk dieses Problem angeht, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

