Am Wochenende: Leistungsschau „Welzheimer Wald aktiv" in Welzheim

Der Gewerbe– und Handelsverein Alfdorf und sein Welzheimer Pendant haben ihre Leistungsschauen zusammengelegt. Am Wochenende findet in der Justinus-​Kerner-​Halle in Welzheim deshalb die Regionalmesse „Welzheimer Wald aktiv“ mit rund 20 ausstellenden Betrieben statt.

Turnusgemäß hätte der Gewerbe– und Handelsverein Alfdorf im laufenden Jahr wieder die Alfdorfer Messetage AMT ausgerichtet. Der HGV Welzheim musste pandemiebedingt die Leistungsschau für 2022 absagen und auf 2023 verschieben. Was lag da näher, als die beiden Messen zusammenzulegen, und sich die Arbeit zu teilen? Deshalb richten der GHV Alfdorf und der HGV Welzheim vom Samstag, 15. April, bis Montag, 17. April, die Messe „Welzheimer Wald aktiv“ aus.Die Leistungsschau findet in der Welzheimer Justinus-​Kerner-​Haller statt und ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag, 17. April, schließt sich von 8.30 bis 12.30 Uhr ein Berufsausbildungstag an, an dem die Schulen aus Alfdorf und Welzheim teilnehmen.

