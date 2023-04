Auszeichnung „Faire Kita“ für evangelische Kita Waldhausen

Foto: fleisa

Die evangelische Kindertagesstätte in Waldhausen hat die Auszeichnung „Faire Kita“ erhalten. Mit dem Projekt wird langfristiges Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung gefördert. Eine zweite Auszeichnung gab es vom Diakonischen Werk.

Freitag, 14. April 2023

Sarah Fleischer

Zur Verleihung der Auszeichnung „Faire Kita“ war Projektleiterin Karin Wirnsberger von „FaireKITA Baden-​Württemberg“ extra aus Reutlingen angereist. „Wir wollen die Kinder handlungsfähig machen, ihnen zeigen, dass sie einen Beitrag leisten können“, erläutert sie den Zweck des Projekts. Die evangelische Kita Waldhausen ist damit die erste Kita im Raum Gmünd, die diese Auszeichnung erhält.

Pfarrerin Ulrike Golder übergab die zweite Auszeichnung als „fairer Betrieb“ an die Kita und lobte die Kinder für ihr Engagement.





