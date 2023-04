Für was braucht Gmünd den Elektrolyseur?

Wasserstoff ist gut für die Stahl-​, Zement– und Chemieindustrie. Für was braucht ihn Schwäbisch Gmünd? Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen und Abgeordnete für den Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd, will damit Industrie anlocken. Ein Interview.

Freitag, 14. April 2023

Thorsten Vaas

Auf 16 Seiten hat die Ampelregierung Ideen für den Klimaschutz niedergeschrieben. Neben dem Schienenausbau, Heizen und Wärme geht es auch um E-​Fuels und Wasserstoff. „Der Einsatz von E-​Fuels mag für manche einen gewissen Symbolcharakter haben“, sagt Grünen-​Chefin Ricarda Lang. Muss man solche symbolische Passagen ernst nehmen?Wir hatten harte, aber konstruktive Verhandlungen, in denen wir viele Blockaden in der Regierung aufgelöst haben. Mit Blick auf den Klimaschutz haben wir Grüne uns natürlich für noch ambitioniertere Ziele eingesetzt, insbesondere im Verkehrsbereich. Und auch hier konnten wir Erfolge erzielen. Ein wichtiger Punkt sind etwa die zusätzlichen Milliarden aus dem CO2-​Zuschlag der LKW-​Maut, die ganz überwiegend für Investitionen in die Schiene genutzt werden. Wir reden hier von rund fünf Milliarden pro Jahr. Das wird für Menschen im ganzen Land spürbar sein, auch hier vor Ort. Hinzu kommt, dass sich die ganze Koalition beim Thema Heizen und Wärme hinter das Vorhaben von Robert Habeck und Klara Geywitz für klimafreundliche und dauerhaft bezahlbare Technologien gestellt hat. Die Wärmewende kommt – und als Grüne haben wir zusätzlich durchgesetzt, dass sie sozial abgefedert wird, auch für Mieterinnen und Mieter.

