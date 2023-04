Geflüchtete in Täferrot: Bürgermeister informiert über Hauskauf

Foto: jtw

Die Gemeinde Täferrot hat ein Wohnhaus am Ortsrand gekauft. Es soll als Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose dienen. Bürgermeister Markus Bareis hat in einer Bürgerversammlung die Entscheidung erläutert.

Freitag, 14. April 2023

Benjamin Richter

48 Sekunden Lesedauer







Welche drei anderen Möglichkeiten zur Flüchtlingsunterbringung der Gemeinderat Täferrot im Vorfeld geprüft hatte, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Diese gibt es auch digital im iKiosk.

Das einfache Wohnhaus liegt am Ortsrand, direkt an der Straße. Über den genauen Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Nur so viel verrät Bareis den ungefähr 80 Bürgerinnen und Bürgern: „Es war deutlich günstiger, als es ausgeschrieben war.“ Laut Ausschreibung hätte das Gebäude 275.000 Euro kosten sollen.Die Finanzierung ist über einen Bausparvertrag der Gemeinde gesichert. Zudem wird die Pro-​Kopf-​Verschuldung vertretbar auf 477,07 Euro steigen. Ein Wert, von dem die Gemeinde 2013 noch meilenweit entfernt war. Damals stand eine Pro-​Kopf-​Verschuldung von 1067 Euro zu Buche.Dennoch kann Täferrot weiter investieren. Allein 20.000 Euro kostet die Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk. Für das gebraucht angeschaffte Feuerwehrfahrzeug ist noch die zweite Rate von 75.000 Euro zu bezahlen. Außerdem bekommt die Feuerwehr ein Notstromaggregat für 22.000 Euro. „Wir werden dennoch am Jahresende einen ausgeglichenen Haushalt haben“, verspricht der Schultes.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



440 Aufrufe

194 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen