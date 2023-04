Lions Club Limes-​Ostalb eröffnet Pop-​Up-​Store in der Bocksgasse

Foto: fleisa

Unter dem Motto „Schöne Dinge helfen helfen“ hat der Lions Club Schwäbisch Gmünd einen Pop-​up-​Store in der Bocksgasse eröffnet. Verkauft wird Second-​Hand Kleidung, der Erlös geht zu 100 Prozent an St. Elisabeth.

Freitag, 14. April 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Es ist bereits das zweite Pop-​up-​Projekt des Lions Club Schwäbisch Gmünd. Vergangenes Jahr waren es Deko-​Artikel gewesen, nun kann man in der Bocksgasse 16 Second-​Hand Kleidung kaufen.



Der Pop-​up-​Store ist am 14. und 15. April von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit wolle man so viel wie möglich verkaufen, so Lions-​Mitgleid Gunid Mertens. „Was nicht verkauft wird, kommt zur Kleiderspende, es wird nichts weggeworfen“, so Mertens. Damit handele man auch komplett im Sinne der Nachhaltigkeit.









Woher die Kleidunsgsstücke stammen und was St. Elisabeth mit den Spenden plant, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



446 Aufrufe

137 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen