Osterspecial an der Schillerschule Heubach: Kleinkunstbühne

Foto: ssh

Einen besonderen Vormittag durften Schüler, Lehrer und Eltern der Schillerschule am letzten Tag vor den Osterferien erleben. Dafür wurde die Bühne in der Aula für eine Kleinkunstveranstaltung zum Leben erweckt. Ob Tanz, Gesang oder Musik — hier konnten die Kinder zeigen, was sie draufhaben.

Freitag, 14. April 2023

Sarah Fleischer

Eine Tanzvorführung der Viertklässler, Gesang und Ukulele oder auch ein Comedy-​Sketch über die elterliche Hausaufgabenhilfe: Das abwechlungsreiche Programm begeisterte das Publikum. Es war überaus beachtlich, was die Kinder der Klassen 4 bis 6 gemeinsam mit ihrer Lehrerin auf die Beine gestellt hatten. Und sicherlich nehmen die jungen Künstler diese wertvolle Erfahrung mit und werden daran weiterwachsen.





