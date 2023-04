TSB Gmünd: Klassenerhalt nur noch Formsache — ist die Luft raus?

Nach der Klatsche in Weinsberg steht der TSB Gmünd am Samstag (19.30 Uhr/​Großsporthalle) in der Bringschuld. Ebenso ehrgeizig wie die bereits abgestiegenen Gäste vom TuS Altenheim geht der so gut wie gerettete TSB die letzten sechs Saisonspiele an.

Auch mit einigen Tagen Abstand ist Trainer Michael Stettner noch „geschockt“ von der bislang schlechtesten Vorstellung in seiner ersten Saison beim TSB. Keine Aggressivität in der Abwehr, eine schwache Körpersprache und Disziplinlosigkeiten im Angriff führten in Weinsberg zur 24:36-Klatsche.

„Wir waren in allen Belangen ganz weit weg von dem, was uns ausmacht“, stellt Stettner fest. Besonders die letzten zehn Minuten machten ihn ratlos: „Es kann nicht sein, dass wir uns derart abschlachten lassen. Das kenne ich so von meiner Mannschaft nicht und kann ich in keinster Weise akzeptieren.“





Mit welchen Erwartungen Coach Stettner in die letzten Partien der Saison geht und wessen Rückkehr ein personeller Lichtblick ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

