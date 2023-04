Earth Day: Plus-​Energiehaus auf dem Hardt öffnet Türen

Foto: picture alliance /​NurPhoto | Ying Tang

Am 22. April ist Earth Day. Der Aktionstag steht dieses Jahr unter dem Motto „Wohne lieber grüner“ und dreht sich rund um nachhaltiges Bauen und Wohnen. Dazu passt in Schwäbisch Gmünd eine Infoveranstaltung auf dem Sonnenhügel.

Sonntag, 16. April 2023

Benjamin Richter

39 Sekunden Lesedauer



Der Kreisverband der Grünen Schwäbisch Gmünd greift das Thema zusammen mit dem Architekten Karl Miller auf und bietet eine Informationsveranstaltung an, bei der das Plus-​Energiehaus der Baugruppe Sonnenhügel besichtigt werden kann.

Das Mehrgenerationen– und Mehrkulturenhaus auf dem Hardt setzt energetische und soziale Maßstäbe. So sorgen unter anderem Erdwärme und Solarstrom von der hauseigenen Photovoltaikanlage für Unabhängigkeit und liefern einen Großteil des Haushaltsstroms.

Termin der Besichtigung ist Samstag, 22. April, um 10 Uhr. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung per E-​Mail unter info@​architekt-​miller.​de möglich. Für weitere Fragen, Ideen und Gespräche steht der Kreisverband von 12 bis 14 Uhr außerdem mit einem Infostand am Marienbrunnen auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd bereit.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



275 Aufrufe

158 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen