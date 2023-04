Fußball: SG Bettringen verdient sich ersten Rückrundendreier

Foto: Astavi

Im Kellerduell der zweiten Landesliga-​Staffel haben sich die stark ersatzgeschwächt angetretenen Fußballer der SG Bettringen durch einen 3:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Frickenhausen ihren ersten Dreier in der zweiten Saisonhälfte gesichert.

Sonntag, 16. April 2023

Thomas Ringhofer

Im neunten Anlauf hat es für die SG Bettringen um Trainer Steffen Mädger geklappt mit dem lang ersehnten ersten Rückrundensieg. Gegen das Schlusslicht 1. FC Frickenhausen erzielten Kenny Spengler in der ersten Halbzeit und Can-​Luca Groiß sowie Klemens Möldner im zweiten Durchgang die Tore zum aufgrund der zweiten Hälfte verdienten 3:1-Sieg.





Mit dem letzten Aufgebot musste die SGB zu dieser Partie auf dem heimischen Kunstrasenplatz antreten, war doch eine zweistellige Zahl an Spielern aus vielerlei Gründen, aber vor allem verletzungs– und krankheitsbedingt ausgefallen. Wie erwartet entwickelte sich von Anfang an kein spielerischer Leckerbissen zwischen den beiden einzigen Mannschaften, die in der Rückrunde der zweiten Landesliga-​Staffel bis dato noch sieglos waren. Es war eher ein Abnutzungskampf, der hüben wie drüben von vielen Ballverlusten im Spiel nach vorne und wenig Zug zum Tor geprägt war.





Wie sich die Bettringer den dreifachen Punktgewinn verdienten, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

