Sandland-​Chor singt Sinatra, Karel Gott, Egli und istrische Volksweisen

Foto: bri

Erstmals seit 2019 hatte der Gesangverein Liederkranz Eintracht Hellershof zur Jahresfeier in die Gemeindehalle in Kaisersbach eingeladen. Am Samstagabend blieb bei rund 300 Gästen kaum ein Platz frei. In drei mitreißenden Stunden stellten die Aktiven ihre Vielseitigkeit unter Beweis.

Sonntag, 16. April 2023

Benjamin Richter

Der Gesangverein Liederkranz Eintracht Hellershof ist ein besonderer Verein. Nicht nur, weil mit Katja Frank seit sechs Jahren eine Frau den Vorsitz des einst reinen Männergesangvereins innehat und sich dessen Mitglieder aus gleich drei Gemeinden – Alfdorf, Gschwend und Kaisersbach – rekrutieren.

Der Liederkranz ist auch einer der wenigen Gesangvereine in der erweiterten Ostalb-​Region, dem es gelingt, eine Jahresfeier auf die Beine zu stellen, die sich mehr Menschen ansehen und anhören wollen, als in die Gemeindehalle von Kaisersbach passen. Und da passen immerhin gut und gern 300 Leute rein.

So kommt es, dass die Feier seit einigen Jahrzehnten zweimal auf die Bühne gehoben wird, immer am Samstag– und Sonntagabend nach Ostern. Das Publikum hatte den Sängerinnen und Sängern aus dem Sandland über drei Jahre Corona-​Pause die Treue gehalten.

Belohnt wurde es mit dem wie gewohnt zweigeteilten Programm aus einem Best-​of des Repertoires des Männerchors und einem Showteil der Gesangs– und Instrumentalgruppe.





Was es mit den „Vuvuzelas des Sandlands“ auf sich hat und wie der neue Chorleiter Oliver Geiger seinem ersten Auftritt mit dem Ensemble eine persönliche Handschrift verlieh, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die komplette Ausgabe auch online im iKiosk.

