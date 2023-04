Welzheimer Wald: Betriebe präsentieren sich bei Leistungsschau

Gut 20 regionale Unternehmen und Organisationen stellen sich bei der Messe „Welzheimer Wald aktiv“ vor. Bei der Schau haben der Gewerbe– und Handelsverein Alfdorf und sein Welzheimer Pendant heuer zum ersten Mal gemeinsam die Federführung übernommen. Am Sonntag ist die Leistungsschau noch bis 17 Uhr geöffnet, am Montag dann für Schüler zur Ausbildungssuche.

Gesehen werden und ein bisschen auch sehen, könnte man die diesjährige Leistungsschau „Welzheimer Wald aktiv“ umschreiben, die bis einschließlich Montag in Welzheim stattfindet.

Knapp zwei Dutzend Unternehmen und Organisationen haben sich am Wochenende in der Justinus-​Kerner-​Halle in der Rienharzer Straße präsentiert, wobei der Montagvormittag Schulklassen vorbehalten ist, damit sich die Schüler orientieren können, Berufsbilder vergleichen und mit Frauen und Männern aus dem Berufsleben über Ansprüche und Erfordernisse unterschiedlicher Ausbildungsberufe diskutieren.

Erstmals haben der Handels– und Gewerbeverein Welzheim (HGV) und der Gewerbe– und Handelsverein Alfdorf (GHV) die Leistungsschau gemeinsam organisiert. Und wenn’s nach Jürgen Müller vom HGV geht, darf das auch künftig so bleiben: „Niemand kann in die Zukunft blicken“, sagt er, wagt aber dennoch einen Ausblick. Bei den Handwerksbetrieben werde sich in den nächsten Jahren einiges ändern, ist Müller sich sicher.

Davon betroffen sein werden vor allem die Betriebe mit mehr als sieben Beschäftigten. Bisher seien noch alle sehr gut ausgelastet. Nach Kunden müsse auf der Leistungsschau keiner Ausschau halten. Aber durch steigende Zinsen und Baulandpreise verbunden mit sinkenden Baulandflächen werde sich die Nachfrage künftig verringern. Wobei nach Müllers Prognose die kleinen Betriebe mit bis zu sieben Beschäftigten die Nase vorn haben werden.





Wie die Betriebe aus der Region die aktuelle Auftragslage beurteilen und welche Firmen sich im Einzelnen präsentiert haben, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

