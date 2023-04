10 Jahre Abbau des Rems-​Wehr: BI kämpft weiter für den Mühlbach

Heute vor zehn Jahren wurde das Rems-​Wehr am Mühlbach in Zimmern entfernt. Eigentlich sollte dies der Renaturierung des Gewässers dienen. Dass dies so gar nicht wie geplant lief, beschäftigt die Bürgerinitiative „Rettet den Mühlbach“ bis heute.

Montag, 17. April 2023

Sarah Fleischer

Was der Abbau des Rems-​Wehr für die Flora und Fauna des Mühlbachs bedeutet, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Einst hatte an dem plätschernden Bach eine Mühle gestanden, die auch das Wehr notwendig gemacht hatte. Doch da beides nicht mehr genutzt wurde, musste das Wehr zurückgebaut werden. Stattdessen wolle man den Mühlbach renaturieren, hieß es damals von der Stadt Gmünd.Dazu sollten rund 180 000 Euro in Maßnahmen investiert werden. Außerdem wollte man den Lützelbach in den Mühlbach einleiten. Letzteres wurde auch umgesetzt. „Auf die Renaturierungsmaßnahmen warten wir bis heute“, sagt Werner Ritzer von der Bürgerinitiative „Rettet den Mühlbach.“ Jahr für Jahr seien die 180 000 Euro wieder im Haushaltsplan aufgetaucht, passiert sei – nichts.

