Hallenbad-​Zukunft: Gmünd feilt am Bäder-​Masterplan

Gut 50 Jahre ist das Gmünder Hallenbad in der Goethestraße alt. Sich um Ersatz zu kümmern, daran führt für die Stadtverwaltung auf mittlere Sicht kein Weg vorbei. Ein Konzept für die Bäderlandschaft soll im Rathaus bis Sommer vorliegen. Die Debatte um die Wassertemperaturen hat sich indessen abgekühlt.

Montag, 17. April 2023

Benjamin Richter

Zuletzt machte in Gmünd die Nachricht die Runde, dass die Stadtverwaltung in konkreten Planungen zu einem neuen Hallenbad sei.

Nun hat das Wort konkret allerdings zwei Bedeutungen. Es kann zum einen für genau, exakt stehen, zum anderen aber auch bloß für faktisch, existent. Auf RZ-​Nachfrage lässt Stadtsprecher Markus Herrmann durchblicken, dass im Rathaus die erwähnten Planungen zwar faktisch stattfinden, es aber noch lange nicht um Details wie einen bestimmten Standort für ein neues Hallenbad geht.

Auch davon, Angaben zu Kosten, Baustart, Dauer der Bauarbeiten und Nachnutzung des bestehenden Hallenbad-​Gebäudes machen zu können, sei er weit entfernt.

„Die Planungen betreffen die Hallenbadstruktur“, erläutert Herrmann. Klar sei, dass es keine zukunftsfähige Lösung darstelle, immer mehr Geld in aufwendige Sanierungen des in die Jahre gekommenen Hallenbads in der Goethestraße zu stecken.

Auf mittlere Sicht führe deshalb kein Weg daran vorbei, sich um Ersatz zu kümmern. Dabei müssten viele verschiedene Aspekte berücksichtigt und in Einklang gebracht werden: Zum einen gelte es, Wasserflächen für den Schulunterricht und das Training von Sportvereinen vorzuhalten. Andererseits müsse man in diesen Zeiten auch die Energiekosten im Auge behalten.





