Waldbesitzer-​Infotag in Vellbach

Foto: Heinrich Linse /​pix​e​lio​.de

Die Forst-​Außenstelle Schwäbisch Gmünd lädt ein zu einem Waldbesitzer-​Infotag am 21. April in Eschach-​Vellbach. Waldbesitzer und Interessierte erwartet ein praxisnaher und interaktiver Parcours mit aktuellen Themen.

Montag, 17. April 2023

Sarah Fleischer

Auf einem Rundparcours, der in Gruppen absolviert wird, vermittelt das Team der Forst-​Außenstelle Informationen zu aktuellen Fragestellungen der Waldbewirtschaftung.







Angesprochen sind alle privaten Waldbesitzenden sowie insbesondere die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaften im Zuständigkeitsbereich. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und endet um 18 Uhr.

