Wegen Hochwasser: Fußweg am Josefsbach gesperrt

Der ausgiebige Regen in den vergangene Tagen sorgt auch am Josefsbach für Hochwasser. Der Fußweg ist daher derzeit gesperrt.

Der Josefsbach ist zu einem schlammig-​braunen Strom angeschwollen, der auch den Gehweg entlang des Bachs teilweise überschwemmt hat. Darum hat die Stadt diesen un gesperrt, bis das Hochwasser etwas zurückgegangen ist.

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienst zufolge könnte das noch etwas dauern: Bis Donnerstag soll es in der Region immer wieder Schauer geben.





