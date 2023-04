Arbeitsmarkt im Ostalbkreis in ersten Frühlingswochen stabil

Grafik: Agentur für Arbeit Aalen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Ostwürttemberg ist zuletzt leicht gestiegen. Ein Großteil des Anstiegs konzentriert sich auf den Landkreis Heidenheim. Im Ostalbkreis zeigt sich die Quote im März im Vergleich zum Vormonat stabil.

Dienstag, 18. April 2023

Benjamin Richter

47 Sekunden Lesedauer



Die Region Ostwürttemberg verzeichnete im März einen leichten Anstieg an Arbeitslosen. Laut Angaben der Agentur für Arbeit Aalen stieg die Anzahl um 135 Personen auf 8993 Personen. Die Quote liegt bei 3,6 Prozent. Im Vormonat waren es noch 56 Personen weniger.

Im Vergleich zum Februar haben im März jedoch auch 56 Personen weniger eine neue Beschäftigung aufgenommen. Demgegenüber haben im Berichtsmonat 770 Personen ihren Arbeitsplatz verloren.

Trotz unsicherer Rahmenbedingungen halten die Unternehmen in der Region ihr Personal und melden weiterhin ein hohes Potenzial an offenen Stellen. Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, betont, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region hoch bleibt.

Im März haben die Ostwürttemberger Betriebe 847 neu zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet. Insgesamt stehen damit 5196 Arbeitsstellen zur Besetzung zur Verfügung.





Wie sich die Stellenangebote über die Branchen verteilen und welche Analyse Agenturchefin Prusik zuversichtlich stimmt, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. April. Erhältlich auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



130 Aufrufe

191 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen