Bauarbeiten beendet: Waldstetter Brücke ab 18. April wieder offen

Foto: fleisa

Eine von Schwäbisch Gmünds Hauptverkehrsadern war fast 400 Tage lang gesperrt – Die Waldstetter Brücke. Seit Dienstag ist die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben. Ein Rückblick.

Dienstag, 18. April 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Die aufwendigen Umleitungen haben nun ein Ende — Die Brücke ist wieder offen für den Verkehr.

Was die Bauarbeiten verkompliziert hat und ob die geplanten Kosten eingehalten werden konnten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.