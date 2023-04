Deutschlandticket: Wie läuft der Verkauf im Ostalbkreis?

Archiv-​Foto: fleisa

Für 49 Euro pro Monat den ÖPNV in ganz Deutschland nutzen – das ermöglicht das Deutschlandticket. Start ist der 1. Mai, kaufen kann man es bereits seit dem 1. April, zum Beispiel bei OstalbMobil. Das Ticket bringt viele Vorteile, aber auch ein paar Schwierigkeiten.

Dienstag, 18. April 2023

Sarah Fleischer

48 Sekunden Lesedauer



„Das Preis-​Leistungs-​Verhältnis ist zweifelsfrei aus Kundensicht sehr gut“, urteilt Paul-​Gerhard Maier, Geschäftsführer von OstalbMobil.

150 Stück habe man bislang verkauft. „Die Verkaufszahlen stehen noch am Anfang. Sobald das Deutschland-​Ticket Job dazukommt, wird der Absatz voraussichtlich stark zunehmen.“

Ganz problem– und fehlerfrei ist das Deutschlandticket allerdings aus Sicht der Geschäftsführung von OstalbMobil auch nicht.

Welche Vor– und Nachteile das Deutschlandticket hat und ob es sich für Pendler im Ostalbkreis lohnt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.