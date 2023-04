Imbiss-​Messerstecherei in Schwäbisch Gmünd: Prozessauftakt am Landgericht Ellwangen

Foto: R

Zum Prozessauftakt am Landgericht Ellwangen wurde die Anklage verlesen: Versuchter Totschlag. Zwei Opfer waren lebensgefährlich verletzt worden, die drei mutmaßlichen Täter stehen deswegen nun vor Gericht.

Dienstag, 18. April 2023

Sarah Fleischer

Staatsanwalt Philipp Schmidt legt ihnen zur Last, in der Nacht auf den 1. November 2022 gegen 2.20 Uhr in einer Warteschlange vor einem Imbiss in der Gmünder Innenstadt auf zwei junge Männer brutal eingestochen zu haben (Siehe RZ „Nach Messerstecherei in Gmünd: Polizei sucht Zeugen“