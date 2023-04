Rock’n’Roll im Stauferland

Das Musiklabel Atomic Fire will mit Heavy Metal ganz groß rauskommen – und zwar aus der schwäbischen Provinz heraus. Der gebürtige Gmünder Dietmar Klumpp hat einen Film darüber gedreht, der am Mittwoch, 19. April, 18.15 Uhr, im SWR-​Fernsehen läuft.

Dienstag, 18. April 2023

Sie galten als das erfolgreichste Heavy-​Metal-​Label der Welt: Nuclear Blast. Ausgerechnet aus dem beschaulichen Donzdorf versorgte es die Welt mit Musik, die für die einen ihr Lebensgefühl und für die anderen nah am Baulärm ist. Jetzt starten er und seine Mitstreiter wieder durch: Mit Atomic Fire wollen sie den Markt noch einmal aufrollen. Genau dies rief Dietmar Klumpp auf den Plan. „Ich mag halt einfach harte Musik“, sagt er ganz schnörkellos und zu Atomic Fire hat er ein besonderes Verhältnis. Denn dort arbeitet der Mann, der dem jungen Dietmar einst in Bargau die harten Töne näherbrachte.





Wer dem Filmemacher einst in Bargau die harte Musik näher brachte, welche bekannten Bands bei dem Label unter Vertrag stehen, und was Klumpp schon gedreht hat, lesen Sie am Mittwoch in der Remszeitung.



