Geplante Mitfahrbänkle in Böbingen: Fraktionen erbitten Bedenkzeit

Grafik: Landratsamt Ostalbkreis

In den Kommunen im östlichen Ostalbkreis gibt es sie schon. Nun will die Gemeinde Böbingen nachziehen und ihrerseits Mitfahrbänkle im Ort aufstellen. Auf ein interfraktionell vorberatenes Konzept konnte sich der Gemeinderat diese Woche jedoch nicht einigen.

Mittwoch, 19. April 2023

Benjamin Richter

55 Sekunden Lesedauer



Acht Mitfahrbänkle sollten es einem Konzept zufolge in Böbingen werden, das ein Arbeitsgremium, in dem alle Fraktionen des Gemeinderats vertreten waren, für die Ratssitzung am Montagabend vorbereitet hatte.

In der Sitzung selbst konnten sich die gewählten Vertreter dann aber nicht auf das Konzept einigen, wie Bürgermeister Jürgen Stempfle berichtet. Stattdessen baten sie darum, das Thema noch einmal jeweils fraktionsintern beraten zu dürfen. So wurde die Entscheidung vertagt.

Schultes Stempfle bezeichnet sich selbst als großen Befürworter des Mitfahrbänkles. „Das Bänkle an mehreren Standorten ist eine Chance, dass zukünftig mehrere Menschen gemeinsam pendeln“, erklärt er.

Immer noch seien 94 Prozent der Autopendler allein im Wagen unterwegs, viele Sitzplätze blieben ungenutzt. Konzertiert vom Ostalbkreis, sollen die roten Bänke mit den Ziehschildern deshalb bald auch den Weg nach Böbingen finden.

Das System beruhe auf Freiwilligkeit – niemand werde gezwungen, jemand Fremden in seinem Auto mitzunehmen. Laut Stempfle ist das System Mitfahrbänkle für mehrere Gruppen ideal, besonders für die, die nicht mobil seien. „Dazu zählen zum Beispiel ältere Jugendliche, Senioren oder auch Menschen, die umweltbewusst auf das Auto verzichten wollen“, so Stempfle.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



196 Aufrufe

223 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen