Gmünds Gastro-​Szene ist in Bewegung

Das Schwäbisch Gmünder Café Bühr’s bekommt neue Besitzer: Anja und Arian Röhrle übernehmen das Café am Marktplatz zum 1. Mai. Das ist jedoch nicht die einzige Neuigkeit in der Gmünder Gastro-​Szene.

Mittwoch, 19. April 2023

Jürgen Widmer

Den Kontakt zwischen den Familien Bühr und Röhrle stellte der städtische Wirtschaftsförderer Alexander Groll her.



Was sich sonst noch in der Gmünder Gastro-​Szene tut und was die neuen Pächter im Bühr’s vorhaben, lesen sie am Donnerstag in der Remszeitung.



Das Café Bühr’s in Schwäbisch Gmünd wechselt nach 27 Jahren seine Besitzer. Das Café, das direkt am Marktplatz auf Höhe des Marienbrunnens liegt, wechselt zum 1. Mai die Inhaber. Die bisherigen Besitzer Brigitte und Kurt Bühr haben alters– und krankheitsbedingt entschieden, ihr Café an Anja und Arian Röhrle weiter zu geben.

