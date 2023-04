Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Das aktuelle Gmünder Wochenblatt hat wieder viel zu bieten: Im Mittelpunkt stehen ein Ausflug nach Weiler in den Bergen sowie eine Vorschau auf das Mountainbike-​Festival „Bike the Rock“ am Wochenende in Heubach. Darüber hinaus erinnert eine Sonderseite an das Jubiläum der Eingemeindung von Pfersbach nach Mutlangen.

Natürlich gibt es auch wieder Rätselspaß, geschäftliche Informationen und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.