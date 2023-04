Mutlangen: Wie geht es weiter mit dem Kindergarten „Distelfinken“?

Symbol-​Foto: Helene Souza /​pix​e​lio​.de

Wie gehts es weiter mit dem Naturkindergarten „Distelfinken“? Um diese Frage drehte sich die jüngste Sitzung des Mutlanger Gemeinderates.

Mittwoch, 19. April 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Doch zum 17. Februar diesen Jahres beendete Wippidu e.V. den Trägervertrag mit der Gemeinde Mutlangen wegen eines Mitarbeitermangels. Seither ist der Kindergarten außer Betrieb und es wurde seitens der Gemeinde intensiv nach einer Lösung gesucht.







Was dabei alles bedacht werden muss und wo eines der Hauptprobleme liegt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Als der Mutlanger Waldnaturkindergarten „Distelfinken“ im September 2021 unter der Trägerschaft von Wippidu e.V. eröffnet wurde, kam er bei der Bevölkerung gut an. Das in Holzbauweise erstellte Kindergartengebäude, das sich auf einer Wiese in der Nähe des Waldrandes befindet, war in den letzten zwei Jahren voll belegt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



145 Aufrufe

131 Wörter

25 Minuten Online



Beitrag teilen