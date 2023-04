Schwimmverein Gmünd: 17 Goldmedaillen in Köln

Foto: SV Gmünd

17 Gold-​, sechs Silber– und drei Bronzemedaillen haben die teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmvereins Gmünd beim hochkarätig besetzten „Kölner Swim-​Meeting“ gewonnen.

Mittwoch, 19. April 2023

Benjamin Richter

36 Sekunden Lesedauer



Hinzu kamen neun persönliche Bestzeiten, ein württembergischer Altersklassenrekord, ein Vereinsrekord und fünf SVG-​Altersklassenbestzeiten.

Mit dieser üppigen Ausbeute überraschten die drei Mädchen und sechs Jungen des Leistungsteams I des SV Gmünd beim hochkarätig besetzten „Kölner Swim-​Meeting“ auf der 50-​Meter-​Bahn des Schwimmzentrums der Deutschen Sporthochschule Köln.





Mit welchen Zeiten die Gmünder Schwimmerinnen und Schwimmer in Köln brillierten, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



„Wir haben uns während der Osterferien bei einem Trainingslager in Frankfurt/​Main intensiv auf die anstehenden Schwimmmeisterschaften zwischen Mai und Juli vorbereitet. Dass aber der anschließende Leistungstest in Köln so erfolgreich ausfallen würde, hat uns gleichermaßen überrascht wie erfreut“, zogen der SVG-​Trainer Björn Koch und Co-​Trainerin Dany Fuchs hochzufrieden Bilanz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



269 Aufrufe

145 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen