Seniorenzentrum Heubach wird am 27. April eröffnet

In der kommenden Woche, am Donnerstag, 27. April, wird das Seniorenzentrum der Zieglerschen in Heubach feierlich eröffnet. Das Seniorenzentrum bietet 60 Dauer-​Pflegeplätze sowie voraussichtlich ab Juni eine Tagespflege mit 20 Plätzen. Die Einrichtung befindet sich mitten in der Stadt in unmittelbarer Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und zum Heubacher Freibad.

Mittwoch, 19. April 2023

Franz Graser

Entstanden ist das Seniorenzentrum Heubach in dem neuen Quartier auf dem Triumph-​Areal. Helle Räume, ein ausgewogenes Farbkonzept mit ausgefallenen Tapeten und eine bequeme Möblierung sollen für eine wohnliche und behagliche Atmosphäre sorgen, betont Melanie Prigl, die Regionalleiterin des diakonischen Sozialunternehmens „Die Zieglerschen“, das die Einrichtung betreibt.







Mit der Einrichtung sind „Die Zieglerschen“ erstmals in Heubach vertreten, einem Ort, der für die Geschichte des diakonischen Unternehmens große Bedeutung hat. Denn der Namensgeber der Zieglerschen, Johannes Ziegler (1842 bis 1907), wurde in Heubach geboren und zog als junger Lehrer in das oberschwäbische Wilhelmsdorf im heutigen Kreis Ravensburg. Dort lernte er an der damaligen Taubstummenschule den Leiter August Friedrich Oßwald kennen, der Ziegler entscheidend prägte.





Die Einrichtung in Heubach soll ein offenes Haus sein, in dem sich verschiedene Generationen begegnen können, sagt Regionalleiterin Melanie Prigl: „Ob alt, ob jung, ob als Bewohner, Ehrenamtliche, Mitarbeitende oder Nutzer unserer offenen Cafeteria – wir sind offen für Ideen.“ Zur Eröffnungsfeier am 27. April werden unter anderem Landrat Dr. Joachim Bläse, Heubachs Bürgermeister Dr. Joy Alemazung sowie Gottfried Heinzmann, der Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen, erwartet.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



