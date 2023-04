Trauer in Gmünd und Aalen um Gastronom Simone Inzirillo

Foto: an

Der Gmünder Simone Inzirillo war mit Leib und Seele Gastronom. Nach Tätigkeiten in verschiedenen Lokalen in Gmünd hatte er sich zunächst mit der „Escobar“ in der Ledergasse selbstständig gemacht und war danach Gastwirt in Aalen.

Mittwoch, 19. April 2023

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Der plötzliche Tod von Simone Inzirillo macht auch viele Gmünder sehr betroffen. Er war ein beliebter und kontaktfreudiger Menschen, der voll im Leben stand. Niemand hatte geahnt, dass der als topfit bekannte 36-​jährige Familienvater durch eine Krankheit so früh aus dem Leben scheiden würde.







Einen Nachruf auf den beliebten Gmünder finden Sie am 20. April in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



725 Aufrufe

96 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen