Wißgoldinger müssen entscheiden: Sanierung oder Reparatur-​Klein-​Klein?

Foto: bri

Der Hallenboden ist Flickwerk, Heizungsanlage und Elektronik auf dem Stand des Baujahres 1978: In der Kaiserberghalle in Wißgoldingen gäbe es einiges zu tun. Andererseits will die Gemeinde Waldstetten neu bauen, sobald Rathaus und Polizeiposten fertig sind.

Mittwoch, 19. April 2023

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



Nicht wenig Geld nimmt die Gemeinde Waldstetten Jahr für Jahr für die Instandhaltung der Kaiserberghalle im Ortsteil Wißgoldingen in die Hand. Allein im laufenden Jahr sind es laut Hausmeister Siegbert Prössler etwa 45.000 Euro.

Hier ein neu verglastes Fenster, dort ein frischer Scheinwerfer oder ein neuer Satz Duschköpfe für eine der vier Umkleidekabinen: „Da häuft sich schnell eine stattliche Summe an“, so Prössler. Selbst wenn nur das Nötigste gemacht werde, wozu die Verwaltung in Waldstetten aus Gründen der Sicherheit verpflichtet sei.

Dass größere Investitionen bisher kein Thema waren, davon spricht der Hallenboden auf den ersten Blick Bände: Längst kann von einem einheitlichen Belag keine Rede mehr sein. An ungezählten Stellen deuten Quadrate und Streifen helleren Belags an, wo Löcher oder Bodenwellen im Originalboden von 1978 zwischenzeitlich zu Stolperstellen geworden waren.

Behandelt wurde immer nur der unmittelbar betroffene Fleck; manche der Flicken sind nicht einmal so groß wie die Turnbeutel, mit denen die Handballjugend des TV Wißgoldingen an diesem Abend zum Training gekommen ist.





Wann in Wißgoldingen der Ersatzneubau einer Mehrzweckhalle starten könnte und welche Probleme es im Sommer im Pavillon auf dem Schulhof gibt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. April. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



329 Aufrufe

237 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen