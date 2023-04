Normannia Gmünd: Spiel und Spieler verloren

Durch eine 2:3-Niederlage nach einer zweimaligen Führung ist der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd vom Gastspiel beim VfL Pfullingen mit leeren Händen zurückgekehrt. Daniel Stölzel bekam kurz vor Schluss noch die Rote Karte gezeigt.

Sonntag, 02. April 2023

Alex Vogt

Durch die beiden Tore von Jermain Ibrahim in der 17. und Kelecti Nkem in der 52. Minute waren die Normannen zweimal in Führung gegangen, kassierten durch Ben Schaal (25.), Timo Krauß (55.) per Strafstoß und Matthias Dünkel (90.) am Ende aber drei Gegentreffer zur 2:3-Niederlage.







Nach dem Spiel war Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic angefressen: „Wir haben uns in der Abwehrarbeit wie eine Jugendmannschaft verhalten“, schimpfte er. Kein Wunder: In einer turbulenten Schlussphase verloren die Gmünder nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch noch Innenverteidiger Daniel Stölzel wegen einer roten Karte nach einer Tätlichkeit. Mit einer 2:3 (1:1)-Niederlage musste die Heimfahrt angetreten werden.

