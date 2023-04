Schauort Walkersbacher Tal: Idyllisches Tor zum Welzheimer Wald

Das Walkersbacher Tal lädt nicht nur zum Biken ein, sondern auch zum Verweilen und Genießen. Wer auf der Suche nach Romantik ist, wird in dieser malerischen Exklave des Rems-​Murr-​Kreises bestimmt fündig. Nicht nur landschaftlich, sondern auch historisch hat das Tal Einiges zu bieten.

Sonntag, 02. April 2023

Franz Graser

Auch im 18. Jahrhundert plagten Rohstoffsorgen die Menschen — hauptsächlich in den Residenzstädten wie Stuttgart und Ludwigsburg. Daher hatte die Forstwirtschaft in den ländlichen Regionen Hochkonjunktur, besonders in den waldreichen Gegenden rund um Welzheim, darunter auch im Walkersbacher Tal.





Um die geschlagenen Baumstämme zu transportieren, ersannen die Menschen damals ein umfassendes Netz an Wasserwegen. Flößer beförderten die Stämme flussabwärts. Der Ebnisee sowie die Schleusen und Kanäle im anschließenden Wieslauftal in Richtung Rems sind die bekanntesten Wasserbauwerke des Welzheimer Waldes für die Flößereiwirtschaft.







Die Seitenbäche der Rems wurden durch sogenannte Schwellseen und mit Staustufen dazu ertüchtigt, zumindest an einigen Tagen eine solche Flut zu erzeugen, um Stamm– und Scheitholz zur Rems und weiter bis zum Neckar zu schwemmen. Ganze Scharen von „Stiefelmännern“ standen an den Transporttagen bereit, um entweder die Flöße zu begleiten oder vom Ufer aus mit Stangen den Holztransfer zu gewährleisten.





Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde auch im Walkersbacher Tal ein Damm errichtet, er es ermöglichte, das Bächlein soweit aufzustauen, dass es für die Flößerei nutzbar wurde.





Was es sonst noch Wissenswertes zum Walkersbacher Tal gibt und warum das Tal in den 80er-​Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die Schlagzeilen geriet, erfahren Sie in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung.







