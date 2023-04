Boxer Roy Jones junior kommt nach Alfdorf

Für seine nächste Boxveranstaltung in Alfdorf, die vom 17. auf den 24. Juni verschoben worden ist, hat Profiboxer Kasim Gashi aus Heubach mit Roy Jones junior einen mehrfachen Weltmeister und sein absolutes Idol als prominenten Gast verpflichtet.

Donnerstag, 20. April 2023

Alex Vogt

Noch spektakulärer soll es bei Gashis zweitem Boxabend in der neuen Alfdorfer Sporthalle am 24. Juni werden, wofür neben seinem Titelverteidigungskampf auch sein großes Vorbild Roy Jones junior als Ehrengast sorgen soll.





Wie der Kontakt zwischen Kasim Gashi und Roy Jones junior entstanden ist, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20. April.



Die erste von ihm organisierte Boxveranstaltung in Alfdorf am 21. Januar ist vor rund 1000 Zuschauern schon ein voller Erfolg gewesen – nicht nur weil sich Kasim Gashi bei seinem Comeback im Ring nach seinem Rücktritt vom Rücktritt durch einen K.o.-Sieg in der vierten Runde gegen Almir Skrijelj den Europameistertitel im Mittelgewicht der Union Boxing Federation gesichert hat.

