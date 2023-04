Gmünd: Annette Lechler bewegt mit Schmuck

Foto: bb

Zum Abschluss ihrer Schaufensterpräsentation „Zwischenspiele“ hat Annette Lechler im Labor im Chor in Schwäbisch Gmünd ihren „Schmuck in Bewegung“ dem Publikum gezeigt. Für die Besucherinnen und Besucher war das eine Gelegenheit, in den Arbeitsprozess der Künstlerin einzutauchen.

Lechler hatte an diesem Sonntag auch viele Arbeiten vom Beginn ihrer künstlerischen Arbeit dabei, um die Entwicklung der verschiedenen Arbeitsfelder und ihre Anfänge in der Bildhauerei aufzuzeigen.

Grundmotiv ihrer Arbeiten ist das Spiel der möglichen Wandlungen eines Schmuckstückes am Körper. Zeigen und Verbergen, Ordnung und Umordnung, Spiel, Bewegung.

Sie, Annette Lechler, berichtet an diesem Nachmittag eindrücklich von den Gestaltungs– und Fertigungsprozessen ihrer meist vielteiligen und wechselbaren Stücke, die in ihrem Atelier in Karlsruhe entstehen.

Immer wieder gleiche Grundelemente werden überraschend beweglich miteinander verbunden, angeordnet, aufgereiht und animieren zum Spiel.





