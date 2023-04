GOA: Wilde Müllablagerungen melden

Foto: lra

Immer wieder kommt es im Ostalbkreis zu wilden Müllablagerungen. Die GOA bittet nun die Bevölkerung darum, solche Fälle zu melden.

Donnerstag, 20. April 2023

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



Erst kürzlich wurde ein Asphalthausen illegal im Wald abgeladen, der zuerst auf Gefahrstoffe hin untersucht und dann aufwändig entsorgt wurde – beides zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger, die Müllgebühren bezahlen, weil der Verursacher unbekannt ist. Wer solche wilden Müllablagerungen entdeckt, kann diese online unter saubere.​ostalb@​goa-​online.​de melden.

