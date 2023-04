Schmiedgassen: Mehr Parkplätze — mit Sensoren im Boden

Wie weiter in den Schmiedgassen? Auch wenn betont wurde, man müsse die komplette Aufenthaltsqualität im Blick haben: Meistens drehte sich die Debatte beim Bürgerforum zu den Schmiedgassen in Schwäbisch Gmünd am Donnerstagabend ums Thema Parken. Und darum, ob die neuen Flächen Bewohner– oder Dönerparkplätze werden sollen.

Donnerstag, 20. April 2023

Benjamin Richter

Für das Forum hatte die Stadtverwaltung einen Leerstand im Obergeschoss des City Centers bestuhlt, gegenüber einem Sexshop, dessen Waren durch die Schaufenster schimmerten – ein Schelm, wer schlecht darüber denkt.

Das Interesse an der Veranstaltung war groß, schnell waren alle Sitzplätze vergeben. Einige Besucher mussten stehen, um den Ausführungen von Oberbürgermeister Richard Arnold und seinem Team zu lauschen. „Wir haben bewusst eine Location gewählt, die in der Nähe der Schmiedgassen liegt“, erklärte Jessica Passler von der Wirtschaftsförderung der Stadt Gmünd.

Thema des Abends war nicht weniger als die Zukunft der Schmiedgassen. Arnold lenkte aber zunächst den Blick zurück auf die Corona-​Jahre, als die Verwaltung mit einer geänderten Verkehrsführung und provisorischen Umbauten in den Schmiedgassen den Weg zu einer lebenswerteren Altstadt einzuschlagen gedachte.





