Start der Abitur-​Prüfungen: Kaum Fans von Kafka und Juli Zeh

Foto: Rosenstein-​Gymnasium

In dieser Woche beginnen die Abitur-​Prüfungen für die Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und der beruflichen Gymnasien im Ostalbkreis. Ein Fach erweist sich dabei als verhältnismäßig unbeliebt.

Donnerstag, 20. April 2023

Benjamin Richter

Welche Tendenz der stellvertretende Schulleiter des Heubacher Rosenstein-​Gymnasiums sieht, erfahren Sie im Beitrag von Finn Pokorra in der Rems-​Zeitung vom 20. April. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

Ihre Kenntnisse in Mathematik, Biologie, Deutsch, Geschichte, Englisch und allen weiteren Schulfächern müssen 57 Schülerinnen und Schüler des Rosenstein-​Gymnasiums in Heubach in den kommenden Wochen auf die Probe stellen.Der Grund: Für sie sowie etwa 31.000 weitere Prüflinge haben am Mittwoch in ganz Baden-​Württemberg die Abitur-​Prüfungen der mehr als 450 allgemeinbildenden Gymnasien begonnen. In den kommenden Tagen bis zum 5. Mai müssen die zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten ihre drei schriftlichen Abitur-​Prüfungen ablegen.Wie an allen weiteren Gymnasien im Ostalbkreis begannen die Prüfungen am Rosenstein-​Gymnasium mit dem Abitur im Fach Biologie, an welchem sieben Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Die letzte Prüfung der diesjährigen Abitur-​Prüfungsphase wird die Französisch-​Prüfung sein, die am 5. Mai stattfindet.

