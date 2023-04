Fußball-​Kreisliga A: Lorch gewinnt das Spitzenspiel in Spraitbach mit 3:0

Foto: Fabro

Am 26. Spieltag der Staffel I der Fußball-​Kreisliga A kam es am Freitagabend zum absoluten Topduell zwischen dem Zweitplatzierten FC Spraitbach und dem Ersten Sportfreunde Lorch. Lorch baut nach und mit dem 3:0-Sieg die Spitzenposition auf 13 Zähler aus. Der FC Mögglingen ist nach dem 2:1 gegen den TV Herlikofen neuer Zweiter. Die SG Bettringen II klettert auf den dritten Platz.

Freitag, 21. April 2023

Thomas Ringhofer

Der Absteiger aus Lorch machte einen großen Schritt in Richtung Titel. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg des Tabellenführers. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Spraitbacher machten zwar das 1:0, das aber wegen vermeintlichen Abseits nicht gegeben wurde. War die erste Hälfte noch ausgeglichen – trotz des Lorcher Doppelschlags – waren die Gäste nach der Pause stärker. Nach Gelb/​Rot gegen den FCS war die Partie im Prinzip gelaufen. In der Nachspielzeit sahen auch die Gäste eine gelb-​rote Karte.





Großdeinbach überraschte beim 2:1 in Schechingen, auch Hussenhofen macht im Kampf um den Klassenerhalt Boden gut nach dem klaren 4:0 gegen den Weiler.





Alle Spielberichte lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



