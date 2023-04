Gmünder Café Oh Mother bewirtet Weleda-​Erlebniszentrum

Foto: om

Ab dem 3. Mai übernimmt das Gmünder Café Oh Mother die Gastronomie im Weleda-​Erlebniszentrum in Wetzgau. Angeboten werden Kaffee, andere Getränke, Kuchen und herzhafte Speisen — auch in vegan.

Freitag, 21. April 2023

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



„Als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, war mir eigentlich direkt klar, dass ich dabei bin“, erzählt Inhaberin Sabine Stephan. Im September 2019 hatte die Gastronomin das Oh Mother gegründet – betrieb es zunächst in der Bocksgasse, seit Herbst 2022 befindet sich das Café nun in der Postgasse. Ihre Unternehmensphilosophie: ein bisschen Großstadt-​Feeling in der Kleinstadt. Das möchte sie nun auch nach Wetzgau bringen.





Wie das aussehen wird, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



511 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen