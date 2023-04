Gmünder Showroom mit Outlet-​Markt

Foto: privat

Der Outletmarkt im ehemaligen Café Oh Mother in der Bocksgasse 16 in Schwäbisch Gmünd ist am Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Dort gibt’s Damen– und Herrenbekleidung, Sportbekleidung und – der Erlös ist für den guten Zweck bestimmt.

Freitag, 21. April 2023

Benjamin Richter

48 Sekunden Lesedauer



Seit dem 20. April findet im Gmünder Showroom, dem ehemaligen Café Oh Mother in der Bocksgasse 16, ein Outletmarkt von JuFuN statt. Die Aktion wird in Kooperation mit der Aktion Hoffnung der Diözese Rottenburg-​Stuttgart durchgeführt und läuft noch bis zum 22. April.

Am Samstag ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Erlöse des Outletmarktes sollen sozialen Einrichtungen zugutekommen.

Nachdem der Lions Club Limes-​Ostalb vom 14. bis zum 15. April einen Second-​Hand-​Shop im Showroom betrieben hatte, ist es nun der Outletmarkt von JuFuN, der den Leerstand wieder mit Leben füllt.

Angeboten werden Damen– und Herrenbekleidung, Sportbekleidung und Bademode — pünktlich zur neuen Saison — zu günstigen Preisen. Das Besondere dabei ist, dass die Kleidungsstücke von Firmen stammen, die aufgrund von coronabedingten Schließungen im Einzelhandel nicht verkauft werden konnten und ansonsten vernichtet worden wären.





Wofür die Einnahmen des Outlet-​Markts verwendet werden, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Auch online gibt es die ganze Ausgabe, im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



128 Aufrufe

193 Wörter

16 Minuten Online



Beitrag teilen