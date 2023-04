Schwerer Raub: Amtsgericht Schwäbisch Gmünd lässt Verfahren fallen

Archiv-​Foto: Thorben Wengert_pixelio.de

„Besonders schwerer Raub in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung lautete die Anklage, der sich eine 67– Jährige am Amtsgericht in Schwäbisch Gmünd stellen musste. Es war wohl nicht ihre erste Begegnung mit dem Gesetz.

Freitag, 21. April 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



Laut Anklage soll sie den Kauf des Autos mit einem der Zeugen über eine Internet Plattform vereinbart haben. Daraufhin sei die Angeklagte am Haus des Verkäufers erschienen, um ihm eine Anzahlung in Höhe von 100 Euro zu überreichen und das Auto zu inspizieren. Dann sei sie zwei Tage später, nach Absprache mit dem Verkäufer, zur Abholung des Autos erschienen.





Was dann geschah und warum die Anklage fallengelassen wurde, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Der 67-​jährige Angeklagte, die gerade aufgrund eines anderen Vergehens eine mehrmonatige Haftstrafe verbüßt, wird vorgeworfen, ein Auto gestohlen und dabei Körperverletzung begangen zu haben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



389 Aufrufe

135 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen