TV Wetzgau: Heimwettkampf gegen TG Saar

Foto: Stoppany

Die Kunstturner des TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau starten an diesem Samstag mit dem Heimwettkampf gegen die TG Saar in die neue Bundesliga-​Saison. Beginn in der Gmünder Großsporthalle ist um 17 Uhr.

Freitag, 21. April 2023

Alex Vogt

Entscheidungen im Sport am grünen Tisch sind meist eine der schlechtesten Lösungen, zufriedenstellende Gesichter auf beiden Seiten sind dabei nahezu unmöglich. Das musste der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau erfahren, als wegen der Corona-​Pandemie das Finale um den deutschen Meistertitel 2020 abgesagt werden musste. Danach folgte ein recht kurioses Urteil der Deutschen Turnliga, die der TG Saar den Titel zusprach. Zum Saisonauftakt am Samstag kommt es in der Gmünder Großsporthalle um 17 Uhr nun erneut zu diesem Aufeinandertreffen.





Warum Paul Schneider ob dieser DTL-​Entscheidung immer noch den Kopf schüttelt und welches Personal dem TVW-​Cheftrainer am Samstag zur Verfügung steht, lesen Sie im Vorbericht des TV Wetzgau in der Rems-​Zeitung vom 21. April.







