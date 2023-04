Verschenktag in Gmünd, Mutlangen und Waldstetten

Foto: Bareiß

Stöbern, staunen, Schätze bergen: Der Verschenktag in den Schwäbisch Gmünder Stadtteilen geht am 7. Mai in die zweite Runde. Dinge, die zu schade für die Mülltonne sind, werden vor die Haustüre gestellt und warten auf neue Besitzer.

Freitag, 21. April 2023

Benjamin Richter

37 Sekunden Lesedauer







Wie der Verschenktag funktioniert und wer teilnehmen kann, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe kann auch digital im iKiosk erworben werden.



„Wir wollen Dingen, die noch gut sind, ein neues Leben schenken“, erklärt Stadtteilkoordinatorin Christa Bareiß. Zum zweiten Mal organisiert sie mit ihren Kollegen aus den Stadtteilen den Verschenktag. Die Idee kommt ursprünglich von dem Verein „junges mutlangen“. Im April 2022 hatte es dort bereits eine solche Aktion gegeben.Weitere Stadtteile hatten das Konzept daraufhin übernommen. Die Bevölkerung habe das Angebot gut angenommen – „die Resonanz war immer positiv“, berichten die Stadtteilkoordinatorinnen und Vertreter der Vereine „junges mutlangen“ und „Nachhaltige Zukunft Waldstetten“ einstimmig.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



487 Aufrufe

149 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen