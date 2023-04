Ausflugstipp: Mit dem Motorrad auf den Spuren der Geschichte

Die Tour beginnt in Ellwangen/​Jagst. Dort gibt es vieles zu entdecken, darunter das Schloss, die historische Innenstadt und die Wallfahrtskirche Schönenberg. Danach geht‘s in Richtung Bopfingen, vorbei an Schloss Baldern mit dem „Walled Garden“.

Samstag, 22. April 2023

Weiter geht es zum Ipf, einem frühkeltischen Fürstensitz, der schon von weitem ein Highlight darstellt. Von dort führt die Route zur historischen Stauferburg Katzenstein mit Ringmauer und 30 Meter hohem Bergfried, ehe man bei Aalen mit einem weiten Rundblick auf dem 26 Meter hohen Aussichtsturm Aalbäumle belohnt wird. Am Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ vorbei geht es zur Marienburg Niederalfingen. Vorbei an Schloss Tannenburg wird wieder der Ausgangspunkt erreicht.





Streckenlänge: etwa 250 Kilometer, Start und Ziel: Ellwangen/​Jagst





Die beschriebene Tour ist auf schwaebische-​ostalb (Tour 4) zu finden, das Schloss ob Ellwangen ist hier und auf komoot zu entdecken.







