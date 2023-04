Austausch-​Treffen zu mehr Inklusion in Sportvereinen

Mehr Teilhabe für Menschen mit einer Behinderung ermöglichen – das würden viele Vereine gern. Welche Ansätze es dafür genau gibt und wie Barrieren abgebaut werden können, darüber herrscht jedoch oft Unklarheit. Die Stadt Schwäbisch Gmünd will helfen – und lädt Vereine zu einer Schulung mit Austausch ein.

Samstag, 22. April 2023

Benjamin Richter

Stattfinden soll die Veranstaltung am Samstag, 29. April, von 9 bis 13 Uhr in der Sporthalle im Unipark in Gmünd. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mit Mandy Pierer haben die Veranstalter – zu denen neben der Stadt auch die Mitarbeiter des Projekts „Kommune Inklusiv“ und der TSB Schwäbisch Gmünd gehören – eine Expertin gewonnen, die als hauptamtliche Inklusionsmanagerin des MTV Stuttgart, der einer der größten Sportvereine in der Landeshauptstadt ist, bestens in der Materie steckt.

Sie werde die Veranstaltung begleiten, legt Lena Haas-​Möldner von den Franz-​von-​Assisi-​Einrichtungen im Canisiushaus dar, die gemeinsam mit Simone Waibel von der Stadtverwaltung Anmeldungen für die Schulung entgegennimmt (siehe „Alle Interessierten sind willkommen“).



Als Sportstadt wolle Schwäbisch Gmünd nicht nur beste Bedingungen für Spitzensportler, den Breitensport sowie Kinder und Jugendliche bieten, sondern auch die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglichen, legt Sportbürgermeister Christian Baron dar.

Beispiele dafür gebe es in der Stadt bereits einige, etwa den „Inklusiven Kick“, nach dem man sich noch monatelang von den eigenen Heldentaten auf dem Platz erzähle, sowie das inklusive Hallenhockey, das Para-​Boccia und den Inklusionslauf beim Gmünder Stadtlauf.





Welche Bedarfe bei der Veranstaltung aufgedeckt, Fragen beantwortet und Lösungen gesucht werden sollen, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



