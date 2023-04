Balkonkraftwerk: Workshop in Waldstetten kam sehr gut an

Fotos: gbr

Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine große PV-​Anlage zu installieren. Die kleinere, ohne großen Aufwand zu installierende Variante ist das Balkonkraftwerk. Wie man diese Anlagen aufbaut und betreibt, wurde bei einem Workshop in der Stuifenhalle in Waldstetten am Samstag vermittelt.

Samstag, 22. April 2023

Gerold Bauer

Der Verein „Nazuwa“ aus Waldstetten hat sich die Förderung von Nachhaltigkeit auf seine Fahnen geschrieben. Dazu gehört nicht zuletzt die Nutzung regenerativer Energiequellen. Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem ganzen Gmünder Raum ließen sich von Mitgliedern des Vereins über Balkonkraftwerke informieren und hatten dort sogar die Möglichkeit, gleich so eine Anlage zu kaufen.





