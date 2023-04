Bike the Rock mit Teilnehmerrekord von mehr als 1300 Radlern

Foto: Zimmermann

Die 23. Auflage von Bike the Rock zieht mehr als 1300 begeisterte Sportlerinnen und Sportler sowie unzählige Zuschauer nach Heubach. Zum Auftakt ging es beim Marathon über einen neuen, anspruchsvollen Rundkurs über 41 und 26 Kilometer. Bei den Männern gewann der 20-​jährige Niklas Gathof vor Lukas Koller die Langdistanz, das Lizenzrennen. Daniel Gathof wurde Dritter. Bei den Frauen war Luisa Daubermann die Schnellste.

Samstag, 22. April 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Bescheiden ist er, der Sieger des Lizenz-​Rennens, Niklas Gathof: „Am Ende hatte ich bei der Abfahrt wohl etwas Glück“, sagte er nach 1:38:55 Stunden Fahrzeit über seinen knappen Vorsprung von vier Sekunden auf den zweiten, Lukas Koller. Auf der 41 Kilometer langen, „ziemlich harten Strecke“, mit 1100 Höhenmetern waren die beiden Erstplatzierten bis zur besagten Abfahrt zusammen. Nach 1:41:03 Stunden überquerte Niklas‘ Onkel Daniel Gathof die Ziellinie. Im Vorjahr noch auf Rang 15, fuhr Louis Brasda vom TSB Böbingen diesmal als Zehnter ins Ziel (1:45:52).





Die Bedingungen waren beim Marathon am Samstag ideal. Alle freuten sich, dass endlich einmal wieder Sonnenschein herrschte, als um 10 Uhr der Marathon als erstes Rennen mit insgesamt 320 Teilnehmern gestartet wurde.







Während Niklas Gathof ohne Druck und ohne Erwartungen ins Rennen gegangen sei, hatte sich bei den Frauen Sabine Sommer „einen Platz auf dem Podest zum Ziel gesetzt.“ Am Ende wurde die Österreicherin Zweite in 1:57:14 Stunden hinter Luisa Daubermann (1:49:38). Bis etwa Kilometer 30 fuhren Daubermann und Sommer gemeinsam an der Spitze, ehe die fast 30 Jahre ältere, dreifache österreichische Meisterin im XCMarathon, abreißen lassen musste.





Spannendes zu den anderen Rennen und Wettkämpfen lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



