Einbruch: Mehrere Geschäfte in Gmünd hatten „ungebetene Gäste“

Symbol-​Foto: gbr

Am Marktplatz und in der Postgasse waren Einbrecher in drei Läden am Werk. Dabei wurde ein Tresor aus der Wand gerissen. In beiden Fällen sind der oder die Täter bisher noch nicht bekannt, so dass die Polizei die Bevölkerung um entsprechende Hinweise bittet.

Samstag, 22. April 2023

Gerold Bauer

53 Sekunden Lesedauer



Einbrecher brachen am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in eine Bäckerei am Marktplatz ein. Hier entwendeten sie gewaltsam einen Tresor. Sie flüchteten anschließend mit einem weißen Audi, an welchem polnische Kennzeichen angebracht waren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das verlassene Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Lorcher Straße festgestellt werden. Die Suche nach den mutmaßlichen Einbrechern, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte nicht zu deren Auffinden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich darüber hinaus jemand durch den Nebeneingang Zutritt in ein Einzelhandelsgeschäft in der Postgasse. Dort wurden Schubladen und Schränke durchsucht und ein Tresor aus der Wand gerissen, in welchem sich Bargeld befand. Die Tatzeit war laut Angaben der Polizei zwischen 18.45 Uhr und Mitternacht.

Ebenfalls in einem Einzelhandelsgeschäft wurde in der gleichen Nacht am Marktplatz eingebrochen und der Verkaufsraum durchsucht. Nach dem jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen wurde dort aber nichts entwendet. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann, sollte sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/​3580 melden.>

