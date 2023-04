Hardt: Weltgarten feiert zehnjähriges Bestehen und war seiner Zeit damals voraus

Foto: Romano

Viel zu feiern gab es am Samstag im Gmünder Weltgarten am Nordhang des Sonnenhügels: In den zehn Jahren seines Bestehens entstanden auf dem weitläufigen Grundstück zwischen Hardt und Oststadt Rosenbeete, Ostbäume, Hoch– und Hügelbeete sowie ein steigendes „Miteinander zwischen Generationen und Kulturen“, sagte Vereinsvorsitzende Colette Eisenhuth.

Samstag, 22. April 2023

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Mit dem Angebot, sich gemeinsam um etwas zu kümmern und im Einklang mit der Natur zusammen zu kommen, nehme sich der Weltgarten „Megathemen“ an, die vor zehn Jahren noch gar nicht auf der Tagesordnung gestanden hatten, lobte Bürgermeister Christian Baron das Gemeinschaftsprojekt, unter anderem die Nachhaltigkeit.

