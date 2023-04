Kinderbetreuung: Große Sorgen wegen Personalmangel

Foto: gvm

Waldhausen, Mutlangen, Waldstetten, Zimmern – allerorten werden neue Betreuungseinrichtungen für die Jüngsten unserer Gesellschaft gebaut oder erweitert. Denn der Bedarf ist groß. Doch woher soll all das Fachpersonal kommen?

Samstag, 22. April 2023

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



„Das hat sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich verändert“, so Stephan Spiegel, Leiter des Kita-​Trägers Wippidu e.V. „Es gibt immer mehr Ganztagesgruppen, die Kinder verbringen also mehr Zeit in der Kita als früher, wo Regelgruppen vormittags Betreuung boten.“ Alleine das habe den Personaleinsatz um rund 130 Prozent gesteigert. Und damit wäre man auch schon beim Kernproblem: Es gibt zu wenig qualifizierte Fachkräfte.





Ohne ausreichendes Personal ist eine qualifizierte Betreuung von Kindern nicht zu stemmen. Können Quereinsteiger(innen) die Lücken füllen? Lesen Sie dazu am Montag den Artikel in der Rems-​Zeitung!



